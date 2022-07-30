Пресняков-старший не рассчитывает на крупную победу «Спартака» в матче с «Оренбургом»
Российский композитор, болельщик «Спартака» Владимир Пресняков-старший в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями перед матчем 3-го тура РПЛ против «Оренбурга».
«Думаю, что «Спартак» — фаворит в данной игре. Тем более, что после второго тура настроение должно быть приподнятое. Они должны играть увереннее. «Спартак» должен побеждать, хотя не уверен, что эта победа принесет мне большую радость. «Оренбург», конечно же, может навязать борьбу. Думаю, у них хороший настрой. Не рассчитываю на крупную победу «Спартака». Дай бог, чтобы выиграли и взяли три очка», — сказал Пресняков корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.
Матч третьего тура «Спартак» — «Оренбург» пройдет в Москве в четверг, 31 июля.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
|
2
|Динамо
|2
|1
|1
|0
|5-1
|4
|
3
|Спартак
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|
4
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
5
|Химки
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
6
|Ахмат
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
7
|Краснодар
|3
|1
|1
|1
|6-7
|4
|
8
|Кр. Советов
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
9
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
10
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
11
|Локомотив
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
12
|Ростов
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
13
|Факел
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
14
|Н. Новгород
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
15
|Торпедо
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|
16
|Урал
|3
|0
|0
|3
|1-8
|0
|29.07
|18:00
|
Урал – Краснодар
|1 : 3
|30.07
|15:00
|
Факел – Динамо
|- : -
|30.07
|17:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|30.07
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|31.07
|15:00
|
Н. Новгород – ЦСКА
|- : -
|31.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|31.07
|17:30
|
Кр. Советов – Торпедо
|- : -
|31.07
|20:00
|
Ростов – Химки
|- : -
|Г
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|3
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|П
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|2
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Алексис Бека Бека
Локомотив
|2
|0
|1