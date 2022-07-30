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Сегодня, 11:06

Пресняков-старший не рассчитывает на крупную победу «Спартака» в матче с «Оренбургом»

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Российский композитор, болельщик «Спартака» Владимир Пресняков-старший в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями перед матчем 3-го тура РПЛ против «Оренбурга».

«Думаю, что «Спартак» — фаворит в данной игре. Тем более, что после второго тура настроение должно быть приподнятое. Они должны играть увереннее. «Спартак» должен побеждать, хотя не уверен, что эта победа принесет мне большую радость. «Оренбург», конечно же, может навязать борьбу. Думаю, у них хороший настрой. Не рассчитываю на крупную победу «Спартака». Дай бог, чтобы выиграли и взяли три очка», — сказал Пресняков корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Матч третьего тура «Спартак» — «Оренбург» пройдет в Москве в четверг, 31 июля.

Россия. Премьер-лига. 3-й тур
31 июл, 17:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Оренбург

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Зенит
Локомотив

Ф1(-1.5)

29%

1.81

Обе забьют - да

26%

1.86

ТБ 2.5

17%

1.48
⚽ Футбол. Англия. Суперкубок
Ливерпуль
Манчестер Сити

Обе забьют - да

32%

1.68

П2

19%

2.40

ТБ 2.5

24%

1.83
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Спартак
Оренбург

П1

36%

1.59

Обе забьют - нет

17%

2.00

ИТБ1 (1.5)

11%

1.64
РПЛ
ФК Оренбург
ФК Спартак (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Динамо 2 1 1 0 5-1 4
3
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
4
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
5
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
6
 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
7
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
8
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
9
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
10
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
11
 Локомотив 2 0 2 0 3-3 2
12
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
13
 Факел 2 0 1 1 3-4 1
14
 Н. Новгород 2 0 1 1 1-4 1
15
 Торпедо 2 0 0 2 1-7 0
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
Результаты / календарь
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30 тур
29.07 18:00
Урал – Краснодар
 1 : 3
30.07 15:00
Факел – Динамо
 - : -
30.07 17:30
Зенит – Локомотив
 - : -
30.07 20:00
Сочи – Ахмат
 - : -
31.07 15:00
Н. Новгород – ЦСКА
 - : -
31.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
31.07 17:30
Кр. Советов – Торпедо
 - : -
31.07 20:00
Ростов – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 3
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
П
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 2
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Алексис Бека Бека

Алексис Бека Бека

Локомотив

 2 0 1
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