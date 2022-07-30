Пресняков-старший не рассчитывает на крупную победу «Спартака» в матче с «Оренбургом»

Российский композитор, болельщик «Спартака» Владимир Пресняков-старший в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями перед матчем 3-го тура РПЛ против «Оренбурга».

«Думаю, что «Спартак» — фаворит в данной игре. Тем более, что после второго тура настроение должно быть приподнятое. Они должны играть увереннее. «Спартак» должен побеждать, хотя не уверен, что эта победа принесет мне большую радость. «Оренбург», конечно же, может навязать борьбу. Думаю, у них хороший настрой. Не рассчитываю на крупную победу «Спартака». Дай бог, чтобы выиграли и взяли три очка», — сказал Пресняков корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Матч третьего тура «Спартак» — «Оренбург» пройдет в Москве в четверг, 31 июля.