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Сегодня, 19:02

«Нижний Новгород» взял в аренду с опцией выкупа 20-летнего нападающего ЦСКА

Иван Шитик
Корреспондент
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Владислав Яковлев.
Фото ФК ЦСКА

Нападающий ЦСКА Владислав Яковлев на правах аренды будет выступать за «Нижний Новгород».

«Нижний Новгород» достиг успешного для клуба соглашения с ЦСКА по аренде игрока молодежной сборной России с правом выкупа, сообщает пресс-служба клуба.

Яковлев с 6 лет был в системе армейского клуба. За главную команду ЦСКА провел 34 матча, в том числе 14 в этом сезоне (9 — в РПЛ и 5 кубковых).

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 20-летнего футболиста в 500 тысяч евро.

Ранее защитник «Нижнего Новгорода» Илья Агапов перешел в ЦСКА, подписав контракт до лета 2027 года.

ФК Нижний Новгород
ФК ЦСКА (Москва)
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
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3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
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3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
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