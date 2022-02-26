Александр Кержаков не сможет руководить «Нижним Новгородом» в матче РПЛ против «Урала»

«Нижний Новгород» и «Урал» объявили составы на матч 19-го тура Тинькофф РПЛ.

В запас нижегородцев попал нападающий Сильвестр Игбун, который перешел в команду из «Динамо» 20 февраля.

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков пропустит матч. Согласно протоколу, опубликованному на официальном сайте РПЛ, исполнять обязанности главного тренера хозяев будет помощник Кержакова Владимир Казаков.

В заявку «Урала» не попал капитан команды Денис Кулаков. В сезоне-2021/22 35-летний украинец провел 19 матчей за екатеринбуржцев и сделал 2 результативных передачи.

«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Козлов, Стоцкий, Каккоев, Гоцук, Александров, Калинский, Ларсен, Ткачук, Эннин, Милсон.

Запасные: Анисимов, Гойло, Пенчиков, Миладинович, Масоэро, Юлдошев, Горбунов, Карасев, Кравцов, Берковский, Игбун.

«Урал»: Помазун, Герасимов, Мамин, Гогличидзе, Колесниченко, Кузьмичев, Бикфалви, Егорычев, Мишкич, Аугустыняк, Гаджимурадов.

Запасные: Ландаков, Емельянов, Динга, Мосин, Евсеев, Подберезкин, Магомадов, Железнов, Юшин, Агеев.

Матч «Нижний Новгород» — «Урал» состоится сегодня, 26 февраля, начало — в 14.00 (мск).