Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 12:48

«Нижний Новгород» — «Урал»: Игбун попал в запас нижегородцев, Кержаков не будет руководить командой в матче

Александр Кержаков не сможет руководить «Нижним Новгородом» в матче РПЛ против «Урала»
Иван Торопцев
Корреспондент

«Нижний Новгород» и «Урал» объявили составы на матч 19-го тура Тинькофф РПЛ.

В запас нижегородцев попал нападающий Сильвестр Игбун, который перешел в команду из «Динамо» 20 февраля.

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков пропустит матч. Согласно протоколу, опубликованному на официальном сайте РПЛ, исполнять обязанности главного тренера хозяев будет помощник Кержакова Владимир Казаков.

В заявку «Урала» не попал капитан команды Денис Кулаков. В сезоне-2021/22 35-летний украинец провел 19 матчей за екатеринбуржцев и сделал 2 результативных передачи.

«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Козлов, Стоцкий, Каккоев, Гоцук, Александров, Калинский, Ларсен, Ткачук, Эннин, Милсон.

Запасные: Анисимов, Гойло, Пенчиков, Миладинович, Масоэро, Юлдошев, Горбунов, Карасев, Кравцов, Берковский, Игбун.

«Урал»: Помазун, Герасимов, Мамин, Гогличидзе, Колесниченко, Кузьмичев, Бикфалви, Егорычев, Мишкич, Аугустыняк, Гаджимурадов.

Запасные: Ландаков, Емельянов, Динга, Мосин, Евсеев, Подберезкин, Магомадов, Железнов, Юшин, Агеев.

Матч «Нижний Новгород» — «Урал» состоится сегодня, 26 февраля, начало — в 14.00 (мск).

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 19-й тур
26 февр, 14:00. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Нижний Новгород
Урал

Источник: https://premierliga.ru/match/match_14715.html

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
ЦСКА

Обе забьют - да

27%

1.83

ТБ 2.0

17%

1.53

1X

14%

1.45
⚽ Футбол. Англия. Кубок лиги
Челси
Ливерпуль

П2

21%

2.28

Обе забьют - да

15%

1.96

Ф2 (0)

13%

1.61
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Рубин

ИТБ1 (1.5)

24%

1.38

Ф1 (-1.5)

19%

1.87

П1 и ТБ (2.5) - Да

16%

1.85
Александр Кержаков
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК Урал
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Получат техническое поражение, а мы пойдем дальше». Колосков — об отказе Польши играть стыковой матч
«Химки» — «Динамо»: где смотреть матч РПЛ 26 февраля 2022 года онлайн
«Много сообщений с угрозами». Для обеспечения безопасности Большунова в Финляндии привлекут полицию
Бивол о поединке с Канело: «Я всегда хотел боксировать только с лучшими»
7 упражнений для домашних тренировок, которые помогут оставаться в отличной форме
Реклама
Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 19-й тур после зимней паузы: «Спартак» — ЦСКА и другие матчи
«Спартак» — ЦСКА: где смотреть матч РПЛ 26 февраля 2022 года онлайн
В «Динамо» объяснили, почему Ордец и Воронин пропустят матч против «Химок»
«Химки» — «Динамо»: Жирков, Мамаев, Захарян и Смолов выйдут с первых минут
«Химки» — «Динамо»: где смотреть матч РПЛ 26 февраля 2022 года онлайн
«Для «Спартака» — это значимый матч, первая игра под руководством нового тренера». Широков — о дерби
Обгонит ли «Динамо» «Зенит»? Реанимирует ли Ваноли «Спартак»? Главные интриги рестарта РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Химки» — «Динамо»: где смотреть трансляцию и во сколько начало матча

Сын Юрана включен в заявку «Химок» на матч с «Динамо»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
31.05 00:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
31.05 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости