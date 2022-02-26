«Динамо» сыграет против «Химок» в матче 19-го тура РПЛ

В субботу, 26 февраля, состоится матч 19-го тура Тинькофф-чемпионата России, в котором «Химки» на своем поле примут «Динамо». Начало встречи — в 14.00 по московскому времени.

В первом круге бело-голубые крупно обыграли соперника — 4:1.

Турнирную таблицу Тинькофф-чемпионата России можно посмотреть здесь.

Расписание матчей премьер-лиги на сезон-2021/22 — по этой ссылке.

Следить за матчем «Химки» — «Динамо» вы можете на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке.