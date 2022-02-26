Сын Юрана включен в заявку «Химок» на матч с «Динамо»

Стал известен состав «Химок» на матч 19-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо». В запасе подмосковной команды остался защитник Артем Юран — сын главного тренера Сергея Юрана. Ранее «Химки» сообщили, что Артем Юран включен в заявку молодежной команды. 21-летний россиянин выступал за «Зоркий», «Динамо Рига», «Химки-М», «Ноа Юрмала» и «Ротор 2».