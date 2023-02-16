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«Нижний Новгород» продлит контракт с форвардом Сулеймановым

Алина Савинова
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«Нижний Новгород» договорился о продлении контракта с форвардом команды Тимуром Сулеймановым, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, стороны устно договорились о продлении контракта на улучшенных для игрока условиях. Новое соглашение может быть подписано в ближайшее время.

Сулейманов выступает за клуб из Нижнего Новгорода с лета 2021 года. В текущем сезоне 22-летний нападающий провел 21 матч за «Нижний Новгород» во всех турнирах, забил 9 голов и сделал одну результативную передачу.

Нижегородцы занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 19 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/pari-nn-prodlit-kontrakt-s-napadayushhim-sulejmanovy-m/
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
Тимур Сулейманов
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
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 - : -
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