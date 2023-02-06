«Нижний Новгород» приступит к очередному сбору в Турции 8 февраля

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов в комментарии для «СЭ» сообщил об отсутствии изменений в проведении сборов команды, несмотря на обстановку в Турции.

«Пока все по плану. Изменений на данный момент нет. Команда находится в Турции и приступит к очередному сбору 8 февраля», — сказал Измайлов «СЭ».

Ранее сообщалось, что 6 февраля в Турции и Сирии произошло землетрясение силой 7,8 балла.