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Сегодня, 17:11

Булыкин высказался о конфликте Слуцкого и Мостового

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший нападающий «Локомотива», «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал словесную перепалку между экс-полузащитником «Спартака» Александром Мостовым и бывшим главным тренером «Рубина» Леонидом Слуцким.

«Все устраивают шоу. Кто-то слушает Ловчева, кто-то слушает Аршавина с Быстровым, кто-то слушает Мостового, а кто-то, наверное, слушает Слуцкого. На вкус и цвет товарищей нет. Но то, что Слуцкий уже давно в шоу-бизнесе, хорошо известно по его выступлениям в разных передачах», — приводит слова Булыкина Vprognoze.ru.

Слуцкий назвал Мостового посмешищем и фриком за якобы некомпетентные высказывания. В ответ Мостовой посоветовал Слуцкому быть аккуратным в выборе выражений и нелестно оценил результаты его тренерской деятельности.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10630235-bulykin-vyskazalsya-o-konflikte-sluckogo-i-mostovogo.html
Александр Мостовой
Дмитрий Булыкин
Футбол
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