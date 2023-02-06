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Сегодня, 16:59

Агент Коновалова заявил, что футболист восстанавливается в штатном режиме

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Урала» Игоря Коновалова, рассказал о процессе восстановления 26-летнего футболиста после тяжелой травмы.

«Игорь сейчас вместе с командой на сборе в Абу-Даби. Восстановление после тяжелой травмы проходит в штатном режиме, он уже частично приступил к беговой работе. Все строго в соответствии с рекомендациями медицинского штаба «Урала». Когда планируется возвращение на поле? Травма была довольно серьезная, форсировать события нет смысла. Главное — качественно восстановиться. Будет ли «Урал» выкупать его контракт у «Рубина»? По поводу будущего Коновалова пока рано что-либо говорить. Все станет понятно весной, ближе к окончанию чемпионата», — приводит слова Клюева «РБ Спорт».

26?летний игрок проходит завершающий этап реабилитации после разрыва ахиллова сухожилия. В сентябре футболист перенес операцию.

В нынешнем сезоне РПЛ Коновалов провел 6 матчей, в которых не отметился результативными действиями.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-konovalov-vosstanavlivaetsya-v-shtatnom-rezhime-uzhe-chastichno-pristupil-k-begovoj-rabote/
Игорь Колыванов
Футбол
РПЛ
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