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Дзюба пожелал Луневу удачи в «Байере»

06:22
Артем Дзюба и Андрей Лунев. Фото Instagram История в Instagram Артема Дзюбы. Фото Instagram
Артем Дзюба и Андрей Лунев. Фото Instagram
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Нападающий «Зенита» Артем Дзюба обратился к бывшему одноклубнику Андрею Луневу. Вратарь подпишет двухлетний контракт с «Байером».

«Удачи», — написал Дзюба к совместным фотографиям с Луневым, опубликованным в историях Instagram.

История в Instagram Артема Дзюбы. Фото Instagram
История в Instagram Артема Дзюбы. Фото Instagram

В пятницу, 9 июля, стало известно, что 29-летний голкипер прибыл в Леверкузен для того, чтобы пройти медицинское обследование и подписать контракт с клубом.

1 июля Лунев покинул «Зенит» на правах свободного агента, клуб и голкипер не договорились об условиях продления контракта. В сезоне-2020/21 Лунев провел 13 матчей (из них 3 — на ноль) и пропустил 14 мячей.

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Евгений Козинов все материалы автора

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