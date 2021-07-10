Дзюба пожелал Луневу удачи в «Байере»
06:22
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба обратился к бывшему одноклубнику Андрею Луневу. Вратарь подпишет двухлетний контракт с «Байером».
«Удачи», — написал Дзюба к совместным фотографиям с Луневым, опубликованным в историях Instagram.
История в Instagram Артема Дзюбы. Фото Instagram
В пятницу, 9 июля, стало известно, что 29-летний голкипер прибыл в Леверкузен для того, чтобы пройти медицинское обследование и подписать контракт с клубом.
1 июля Лунев покинул «Зенит» на правах свободного агента, клуб и голкипер не договорились об условиях продления контракта. В сезоне-2020/21 Лунев провел 13 матчей (из них 3 — на ноль) и пропустил 14 мячей.
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