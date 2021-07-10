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Лукас Масоэро: «Кержаков произвел на меня впечатление умного и эрудированного человека»

09:34
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Новичок «Нижнего Новгорода» Лукас Масоэро поделился впечатлениями от перехода в российский клуб и высказался о главном тренере команды Александре Кержакове.

"Я много слышал о российском футболе. В последние годы аргентинские футболисты стали играть в России. Я следил за их выступлениями. В Болгарии смотрел матчи РПЛ. Знаю, что «Нижний Новгород» дебютирует в элитном дивизионе. Буду рад помочь своей новой команде. Это будет серьезный экзамен для меня. Но я постараюсь сделать всё от меня зависящее, чтобы показать достойный результат в грядущем сезоне.

Успел ли я пообщаться с Кержаковым? Да. Он играл в «Севилье» и прекрасно говорит по-испански. Главный тренер произвел на меня впечатление умного, эрудированного и приятного человека.

В Аргентине и Болгарии я никогда не играл на таких стадионах. А эта арена произвела на меня неизгладимое впечатление. Знаю, что здесь на чемпионате мира в 2018 году был великий Марадона. Это хороший знак. Я буду играть за «Нижний» и очень надеюсь, что всё сложится для нас наилучшим образом", — приводит слова Масоэро пресс-служба «Нижнего Новгорода».

В минувшем сезоне Масоэро выступал за болгарский «Локомотив» Пловдив, за который провел 32 матча, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Дополнительная информация:

http://fcnn.ru/nn-info/news/team/77977/

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