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Кечинов: «Если брать весь матч, то «Химки» не заслужили такого поражения»

Мария Гусева
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Экс-футболист «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал победу красно-белых над «Химками» (5:0) в матче 14-го тура РПЛ.

«Понравилось, что «Спартак» крупно обыграл «Химки». Если брать весь матч, то «Химки» не заслужили такого поражения. Местами они играли очень прилично, не уступали красно-белым в каких-то моментах. Селихов очень хорошо сыграл, надежно. «Спартаку» еще повезло, что они забили первый быстрый гол», — цитирует «РБ Спорт» Кечинова.

«Спартак» набрал 29 очков и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. Отставание красно-белых от лидирующего «Зенита» составляет 4 очка, у питерской команды еще одна игра в запасе. В понедельник, 24 октября, сине-бело-голубые сыграют с «Сочи».

«Химки» остались на 15-й позиции в турнирной таблице (9 очков). У подмосковной команды 14 матчей подряд без побед.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-kechinov-himkam-nado-by-lo-ne-ubirat-yurana-chto-sejchas-im-delat-ya-ne-znayu/
Валерий Кечинов
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
9
 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
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30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 0 : 2
22.10 16:30
Факел – Ростов
 1 : 1
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 1 : 3
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 2 : 2
23.10 16:30
Спартак – Химки
 5 : 0
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 1 : 0
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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