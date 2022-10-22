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Судейство

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«Нижний Новгород» — «Краснодар»: Каккоев удален, а спартаковец Промес — нет. В чем разница?

Александр Бобров
Шеф-редактор
Читать «СЭ» в
Квинси Промес.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

На 90+2-й минуте матча 14-го тура чемпионата России «Нижний Новгород» — «Краснодар» (0:2) арбитр Василий Казарцев после вмешательства видеоассистентов Алексея Сухого и Константина Шаламберидзе и просмотра видеозаписи показал красную карточку капитану нижегородцев Никите Каккоеву и удалил его с поля. Судья, видимо, решил, что защитник агрессивно отреагировал на толчок Джона Кордобы и ударил соперника ногой.

Решение рефери выглядит, мягко говоря, удивительным — на фоне недавних вердиктов его коллег.

В матче 4-го тура пути РПЛ Кубка России между этими же командами «Нижний Новгород» — «Краснодар» (1:0) арбитр Владимир Москалев не показал красную карточку вратарю хозяев поля Артуру Нигматуллину и не удалил его. Даже после вмешательства видеоассистентов Павла Шадыханова и Алексея Лунева. Голкипер за умышленный удар соперника рукой получил только предупреждение.

А в игре 13-го тура чемпионата России ЦСКА — «Спартак» (2:2) Сергей Карасев после вмешательства видеоассистентов Сергея Иванова и Максима Гаврилина не увидел агрессии в действиях Квинси Промеса, умышленно ударившего ногой Виллиана Рошу, и вынес спартаковцу только предупреждение.

Сергей Карасев и&nbsp;Квинси Промес. ЦСКА — «Спартак»: Карасев ошибочно не удалил Промеса за агрессивное поведение

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
Динамо

П2

27%

2.65

обе забьют - да

25%

1.66

Х2

20%

1.50
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси
Манчестер Юнайтед

П1

23%

2.17

ТБ 2.5

20%

1.92

Х2

12%

1.74
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Химки

обе забьют - нет

34%

1.87

Ф1(-1.5)

22%

1.66

ИТБ1 (2.5)

17%

1.90
7
8
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 0 : 2
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Мусса Сиссако

Мусса Сиссако

Сочи

 3 1 1
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