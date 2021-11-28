«Нижний Новгород» — «Крылья Советов»: Зиньковский, Сарвели и Сергеев выйдут с первых минут
Стали известны составы «Нижнего Новгорода» и «Крыльев Советов» на матч 16-го тура Тинькофф РПЛ.
«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Козлов, Каккоев, Масоэро, Кечкеш, Юлдошев, Калинский, Шарипов, Берковский, Сулейманов, Косарев.
Запасные: Синицын, Анисимов, Пенчиков, Гоцук, Миладинович, Сапета, Горбунов, Балай, Эннин.
«Крылья Советов»: Ломаев, Бегич, Горшков, Солдатенков, Бейл, Зеффан, Зиньковский, Витюгов, Ежов, Сергеев, Сарвели.
Запасные: Овсянников, Бельтюков, Чернов, Божин, Прищепа, Якуба, Липовой, Смирнов, Пиняев, Глушенков, Цыпченко.
Матч «Нижний Новгород» — «Крылья Советов» состоится сегодня, 28 ноября. Начало встречи — в 14.00 (мск).
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