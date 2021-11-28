Мацуев — о матче с «Уфой»: «Непредсказуемость «Спартака» рано или поздно закончится»
Композитор, болельщик «Спартака» Денис Мацуев поделился ожиданиями от матча 16-го тура Тинькофф РПЛ «Уфа» — «Спартак».
«Спартак» в чемпионате и еврокубках — это две большие разницы. Что происходит с командой внутри чемпионата никто не может объяснить. Почему не можем переключиться, почему два раза обыгрываем «Наполи» и проигрываем более слабым командам. Предсказывать результат с «Уфой» сложно, дома мы им проиграли 0:3. Нужно держать кулаки и помнить о прошлом матче с «Наполи», это поможет. Качели, непредсказуемость в юбилейный год рано или поздно закончатся, и мы выйдем на стабильную игру", — сказал Мацуев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.
Матч «Уфы» и «Спартака» пройдет в Уфе 29 ноября. Начало встречи в 17:00 по московскому времени.
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