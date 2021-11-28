В воскресенье, 28 ноября, состоится матч 16-го тура Тинькофф-чемпионата России, в котором «Нижний Новгород» на своем поле примет «Крылья Советов». Начало встречи — в 14.00 по московскому времени.

Это будет вторая встреча команд в истории в рамках премьер-лиги. В первом круге самарцы обыграли соперника со счетом 2:0.

Турнирную таблицу Тинькофф-чемпионата России можно посмотреть здесь.

Расписание матчей премьер-лиги на сезон-2021/22 — по этой ссылке.

Следить за матчем «Нижний Новгород» — «Крылья Советов» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке.