Бывший игрок «Спартака» Динияр Билялетдинов в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 12-го тура Тинькофф РПЛ «Зенит» — «Спартак».

«Ничего не жду от дерби двух столиц, что там интересного такого? «Зенит» на своем поле возьмет три очка. Будет эмоциональный подтекст, но в плане игры «Зенит» будет ее контролировать, а «Спартаку» остается только на контратаках выбегать. Феерического зрелища я не жду. Не думаю, что четвертую игру подряд «Зенит» проиграет. Объективно «Спартаку» в защите нечего будет противопоставить. По скорости будут уступать, к тому же у них нет обоймы, как у питерцев. Фаворитом точно будет «Зенит», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

Матч «Зенит» — «Спартак» состоится 24 октября в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Начало — в 19:00 по московскому времени.