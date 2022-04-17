Комитет по этике РФС может рассмотреть публикацию «Сочи» про «Локомотив»

Член комитета по этике РФС Анзор Кавазашвили рассказал «СЭ», в каких случаях компетентный орган может рассмотреть публикацию «Сочи» про «Локомотив».

В одной из социальных сетей «Сочи» появилось видео, где эпизод с нарушением правил от нападающего «Локомотива» Яна Кухты был назван «цирковым номером».

«Комитет по этике может рассмотреть любой вопрос только в том случае, если будет запрос от Хачатурянца, Дюкова или Алаева. В других случаях — никаких рассмотрений не будет. «Локомотив» может обратиться только к руководству российского футбола. Если клуб посчитает нужным обратиться разобраться в эпизоде в соответствии с регламентом комитета по этике — мы соберемся и разберем. Это уже не первый случай, когда после игры появляются какие-то неприятные реплики. Будем смотреть», — сказал Кавазашвили «СЭ».

Главный арбитр встречи Василий Казарцев после подсказки ВАР удалил с поля Родриго и Кухту.

«Сочи» и «Локомотив» сыграли вничью в матче 25-го тура Тинькофф РПЛ со счетом 2:2.