В субботу, 7 мая, состоится матч 28-го тура Тинькофф-чемпионата России, в котором «Нижний Новгород» на своем поле примет «Ахмат». Начало встречи — в 16.30 по московскому времени.

В первом круге чемпионата грозненцы уверенно обыграли соперника со счетом 3:1.

Турнирную таблицу Тинькофф-чемпионата России можно посмотреть здесь.

Расписание матчей премьер-лиги на сезон-2021/22 — по этой ссылке.

Следить за матчем «Нижний Новгород» — «Ахмат» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке.