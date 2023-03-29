Николсон вернулся в расположение «Спартака»

Агент форварда «Спартака» Шамара Николсона Ненад Портега в комментарии для «СЭ» сообщил, что игрок вернулся в расположение московской команды.

«Да, Шамар уже вернулся», — сказал Ненад «СЭ».

Ранее Николсон был вызван в сборную Ямайки.

В текущем сезоне 26-летний нападающий провел 21 матч за «Спартак» во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.