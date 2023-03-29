Данни верит, что «Локомотив» продлит контракт с Дзюбой

Бывший полузащитник «Зенита» Мигель Данни в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о признании нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы лучшим футболистом марта в РПЛ.

«Дзюба — отличный игрок и наверняка забьет еще много голов! Верю, что «Локомотив» продлит контакт с Дзюбой. Если он продолжит забивать голы и поможет клубу подняться с нижних мест, я верю, что контракт с ним будет продлен», — сказал Данни «СЭ».

Дзюба перешел в «Локомотив» на правах свободного агента в феврале 2023 года, 34-летний форвард подписал контракт с клубом до конца сезона-2022/23.

В 5 матчах за железнодорожников Дзюба забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу.