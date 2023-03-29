Ари: «Иностранные игроки выбирают Россию, потому что это комфортная страна с сильным чемпионатом»

Бывший нападающий ряда клубов РПЛ Ари рассказал, чем чемпионат России привлекает иностранных футболистов.

«Я не считаю, что футболисты едут в Россию за деньгами. Такие же суммы можно заработать и в других странах. Самое важное — хорошая игра. Так работает во всех странах. Когда тебя узнают и ты показываешь результат, тебе платят хорошую зарплату и большие премиальные. Игроки выбирают Россию, потому что это комфортная страна с сильным чемпионатом. Здесь чувствуют себя как дома и любят команды, в которых играют», — приводит Sport24 слова Ари.

Последним клубом Ари в РПЛ был «Краснодар», который он покинул в 2021 году. Также бразилец выступал в составе «Спартака» и «Локомотива».