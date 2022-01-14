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Сегодня, 13:31

Николсон ради «Спартака» отклонил вызов в сборную Ямайки на матчи отбора ЧМ-2022

Роман Шишов
Корреспондент

Новичок «Спартака» Шамар Николсон отклонил вызов в сборную Ямайки на ближайшие матчи отборочного турнира ЧМ-2022 года, информирует Jamaica Star. Как отмечается, 24-летний нападающий объяснил это тем, что ему нужно больше времени для адаптации в клубе.

Матчи Ямайки против Мексики, Панамы и Коста-Рики пройдут 28 января, 31 января и 3 февраля соответственно.

21 декабря 2021-го «Спартак» объявил о переходе Николсона из «Шарлеруа». Соглашение с нападающим рассчитано до 30 июня 2026 года.

Сегодня игроки «Спартака» впервые собрались после отпуска в преддверии сбора в Дубае.

Источник: http://jamaica-star.com/article/sports/20220114/nicholson-parris-reject-jff-call
ФК Спартак (Москва)
Шамар Николсон
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 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
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Н. Новгород – Урал
 - : -
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Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
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Спартак – ЦСКА
 - : -
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 - : -
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Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
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Динамо

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И К Ж
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 15 1 0
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