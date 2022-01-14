Николсон ради «Спартака» отклонил вызов в сборную Ямайки на матчи отбора ЧМ-2022

Новичок «Спартака» Шамар Николсон отклонил вызов в сборную Ямайки на ближайшие матчи отборочного турнира ЧМ-2022 года, информирует Jamaica Star. Как отмечается, 24-летний нападающий объяснил это тем, что ему нужно больше времени для адаптации в клубе.

Матчи Ямайки против Мексики, Панамы и Коста-Рики пройдут 28 января, 31 января и 3 февраля соответственно.

21 декабря 2021-го «Спартак» объявил о переходе Николсона из «Шарлеруа». Соглашение с нападающим рассчитано до 30 июня 2026 года.

Сегодня игроки «Спартака» впервые собрались после отпуска в преддверии сбора в Дубае.