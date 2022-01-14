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Казанский о Фарке в «Норвиче»: «С обороной вечно была какая-то лажа»

Александр Кружков
Обозреватель
Даниэль Фарке.
Фото Getty Images

Известный телекомментатор Денис Казанский в интервью «СЭ» рассказал о работе в «Норвиче» Даниэля Фарке, который теперь возглавляет «Краснодар».

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— Фарке трепетно относится к деталям. Приведу несколько примеров. В последнее время пресс-конференции тренеров в АПЛ шли через Zoom. Так Фарке знал имя каждого журналиста! И местных, из Нориджа, где базируется клуб, и других, из центральных изданий. Англичане были под впечатлением.

— Я тоже.

— Кроме того, он всегда просил сотрудников клуба предупреждать о важных событиях в жизни своих футболистов — юбилейных матчах или голах. Чтобы поздравить первым. Когда кто-то из академии «Норвича» подписывал профессиональный контракт, Фарке обязательно подходил к парню, пожимал руку, говорил напутственные слова. Ну а культовый статус немца в «Норвиче» подчеркивает вот какой факт. В 2019-м «канарейки» впервые выиграли чемпионшип, и алкогольный бренд, спонсирующий клуб, выпустил огромную партию джина с изображением Фарке!

— Уровень.

— Да-а! Теперь вы понимаете, что для «Норвича» значил этот тренер. В городе его обожали — и футболисты, и болельщики.

— Что не спасло в ноябре 2021-го от увольнения.

— Просто «Норвич» ужасно стартовал. 0:3 с «Ливерпулем», 0:5 с «Манчестер Сити», 0:7 с «Челси»... То, что прокатывало в чемпионшип, в АПЛ, как выяснилось, уже не работало. Свои последние матчи Фарке играл в три центральных защитника, с акцентом на оборону. Но команда-то была заточена на другой футбол. Вот ничего хорошего и не вышло. Плюс травмы, уход лидеров, ограниченные финансовые возможности. Целый комплекс причин привел к тому, что с Фарке решили расстаться.

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— По какой схеме играл при нем «Норвич»?

— В базовом варианте и на пике — 4-2-3-1. Но я уверен, сам Фарке скажет в интервью, дескать, схема — не главное, гораздо важнее игровая философия. А она у тренера атакующая. «Фаркебол»!

— Минусы-то у немца есть?

— Игра в обороне. С ней вечно была какая-то лажа. К серьезным испытаниям в АПЛ команда оказалась не готова. Ни в сезоне-2019/20, ни год спустя, когда снова с блеском выиграла чемпионшип.

— Как полагаете, получится у Фарке в «Краснодаре»?

— Начнем с того, что в «Норвиче» в свой первый сезон он ничего не добился — в чемпионшип команда финишировала на 14-м месте. Но руководство не дергалось, доверилось тренеру — и вскоре пришел результат. Думаю, Галицкий способен проявить терпение, дать Фарке время освоиться, чтобы отладить игру.

Полностью интервью Казанского

Футбол
ФК Норвич
Даниэль Фарке
Денис Казанский
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2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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Н. Новгород – Урал
 - : -
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Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
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Спартак – ЦСКА
 - : -
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 - : -
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