Казанский о Фарке в «Норвиче»: «С обороной вечно была какая-то лажа»
Известный телекомментатор Денис Казанский в интервью «СЭ» рассказал о работе в «Норвиче» Даниэля Фарке, который теперь возглавляет «Краснодар».
— Фарке трепетно относится к деталям. Приведу несколько примеров. В последнее время пресс-конференции тренеров в АПЛ шли через Zoom. Так Фарке знал имя каждого журналиста! И местных, из Нориджа, где базируется клуб, и других, из центральных изданий. Англичане были под впечатлением.
— Я тоже.
— Кроме того, он всегда просил сотрудников клуба предупреждать о важных событиях в жизни своих футболистов — юбилейных матчах или голах. Чтобы поздравить первым. Когда кто-то из академии «Норвича» подписывал профессиональный контракт, Фарке обязательно подходил к парню, пожимал руку, говорил напутственные слова. Ну а культовый статус немца в «Норвиче» подчеркивает вот какой факт. В 2019-м «канарейки» впервые выиграли чемпионшип, и алкогольный бренд, спонсирующий клуб, выпустил огромную партию джина с изображением Фарке!
— Уровень.
— Да-а! Теперь вы понимаете, что для «Норвича» значил этот тренер. В городе его обожали — и футболисты, и болельщики.
— Что не спасло в ноябре 2021-го от увольнения.
— Просто «Норвич» ужасно стартовал. 0:3 с «Ливерпулем», 0:5 с «Манчестер Сити», 0:7 с «Челси»... То, что прокатывало в чемпионшип, в АПЛ, как выяснилось, уже не работало. Свои последние матчи Фарке играл в три центральных защитника, с акцентом на оборону. Но команда-то была заточена на другой футбол. Вот ничего хорошего и не вышло. Плюс травмы, уход лидеров, ограниченные финансовые возможности. Целый комплекс причин привел к тому, что с Фарке решили расстаться.
— По какой схеме играл при нем «Норвич»?
— В базовом варианте и на пике — 4-2-3-1. Но я уверен, сам Фарке скажет в интервью, дескать, схема — не главное, гораздо важнее игровая философия. А она у тренера атакующая. «Фаркебол»!
— Минусы-то у немца есть?
— Игра в обороне. С ней вечно была какая-то лажа. К серьезным испытаниям в АПЛ команда оказалась не готова. Ни в сезоне-2019/20, ни год спустя, когда снова с блеском выиграла чемпионшип.
— Как полагаете, получится у Фарке в «Краснодаре»?
— Начнем с того, что в «Норвиче» в свой первый сезон он ничего не добился — в чемпионшип команда финишировала на 14-м месте. Но руководство не дергалось, доверилось тренеру — и вскоре пришел результат. Думаю, Галицкий способен проявить терпение, дать Фарке время освоиться, чтобы отладить игру.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|11
|5
|2
|44-20
|38
|
2
|Динамо
|18
|11
|3
|4
|33-20
|36
|
3
|Сочи
|18
|10
|1
|7
|30-21
|31
|
4
|ЦСКА
|18
|9
|3
|6
|21-16
|30
|
5
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
6
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|
7
|Ахмат
|18
|9
|0
|9
|24-24
|27
|
8
|Кр. Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|
9
|Спартак
|18
|6
|5
|7
|20-26
|23
|
10
|Рубин
|18
|6
|4
|8
|23-27
|22
|
11
|Урал
|18
|4
|7
|7
|12-18
|19
|
12
|Арсенал
|18
|5
|4
|9
|21-35
|19
|
13
|Н. Новгород
|18
|5
|4
|9
|18-30
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|18
|3
|7
|8
|17-26
|16
|
16
|Химки
|18
|2
|8
|8
|16-31
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|- : -
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|16:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|16
|1
|7