Николич о падении Соболева в штрафной ЦСКА: «Екнуло ли сердце? У меня все было нормально»

Главный тренер ЦСКА Марко Николич рассказал, как отреагировал на падения форварда Александра Соболева в штрафной армейцев в конце матча 19-го тура РПЛ против «Зенита» (0:0).

Соболев упал в штрафной красно-синих дважды: на 90+2-й и 90+5-й минутах. Футболист симулировал фолы со стороны футболистов ЦСКА и пытался заработать 11-метровый удар.

«Ёкнуло ли сердце? У меня было все нормально. Я четко видел, что там не было нарушения? Совсем нормально чувствовал себя в этой ситуации», — сказал Николич на пресс-конференции.

«Зенит» поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ с 40 очками. ЦСКА идет на шестом месте с 32 очками.