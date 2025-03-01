Кержаков: «Спокойно отношусь к тому, что Дзюба повторил мой рекорд»

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков прокомментировал повторение форвардом «Акрона» Артемом Дзюбой его рекорда по голам в официальных матчах.

«Дзюба повторил мой рекорд по голам? Спокойно отношусь к этому. Всегда говорил, что для меня это абсолютно нормально», — цитирует Кержакова Sport24.

36-летний Дзюба отличился в матче «Акрона» с «Пари НН» (1:2) в 19-м туре РПЛ. Теперь в активе обоих нападающих по 233 гола за карьеру.

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