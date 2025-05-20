Галактионов — о ничьей с ЦСКА: «Мы свой план на игру выдерживали»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал ничью в матче 29-го тура РПЛ против ЦСКА (2:2).

«На горячую голову сложно говорить. Надо больше нюансов подобрать, в смысле того, как мы начинали сезон, как мы втягивались в него, что было в межсезонье, как мы провели зиму, соответственно, какие у нас были ограничения. Двоякое чувство. Вели 2:0. Да, понятно, что статусный соперник, хорошо проводящий этот отрезок после зимы. Мы свой план на игру выдерживали. Быстрый мяч, который мы пропустили сразу после перерыва, — достаточно легкий, ненужный — дал дополнительные силы сопернику для того, чтобы вернуться в игру», — приводит слова Галактионова официальный сайт клуба.

«Локомотив» с 50 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА набрал 56 баллов и поднялся на третье место.

В последнем, 30-м, туре РПЛ железнодорожники сыграют с «Акроном», а красно-синие — с «Пари НН».