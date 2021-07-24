Николич очень доволен игрой «Локомотива» в матче с «Арсеналом»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич поделился впечатлениями после матча первого тура Тинькофф РПЛ против тульского «Арсенала» (3:1).

«Хочу поздравить команду с важной победой, — сказал Николич. — Очень рад за эти три очка. Первый тур всегда очень сложный, особенно когда играешь без болельщиков. Сегодня была очень тяжелая психологическая игра, но мы справились.

У нас был хороший прессинг сегодня, не пускали соперника, давили. Очень доволен игрой. Я сегодня счастлив. Готовимся к следующей игре! В сегодняшнем матче я оцениваю каждого игрока положительно».

В составе победителей дубль сделал Рифат Жемалетдинов. Также отличился Федор Смолов.