Николич очень доволен игрой «Локомотива» в матче с «Арсеналом»
22:21
Главный тренер «Локомотива» Марко Николич поделился впечатлениями после матча первого тура Тинькофф РПЛ против тульского «Арсенала» (3:1).
«Хочу поздравить команду с важной победой, — сказал Николич. — Очень рад за эти три очка. Первый тур всегда очень сложный, особенно когда играешь без болельщиков. Сегодня была очень тяжелая психологическая игра, но мы справились.
У нас был хороший прессинг сегодня, не пускали соперника, давили. Очень доволен игрой. Я сегодня счастлив. Готовимся к следующей игре! В сегодняшнем матче я оцениваю каждого игрока положительно».
В составе победителей дубль сделал Рифат Жемалетдинов. Также отличился Федор Смолов.
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