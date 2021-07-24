Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Tokyo 2020
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Николич: «Первый тур без болельщиков — это кошмар»

22:25
Теги:

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич дал комментарий после победы над тульским «Арсеналом» в матче первого тура Тинькофф РПЛ.

«Игра без болельщиков? Я уже говорил, что первый тур всегда очень сложный. У нас идет масштабная перестройка. У нас очень много игроков ушло. Первый тур без болельщиков — это кошмар. Надеюсь, что ситуация станет лучше и они вернутся на стадионы. Футбол без болельщиков — это ужасно!» — сказал Николич.

В следующем туре «Локомотив» на выезде сыграет с ЦСКА, а «Арсенал» примет «Рубин».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Артем Бухаев все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Олимпиада-2020: Китай лидирует в медальном зачете, у России серебро и бронза, США — без наград
Появились кадры задержания подозреваемого в убийстве полицейского в Ставрополе
Захарова хлестко ответила на нападки украинского журналиста в адрес РФ
Что стало с бассейном из-за которого избили сына Стаса Пьехи
«Прямо сейчас я никто. Чернорабочий, который хочет выиграть медальку». Вяхирева забыла про золото Рио и думает только о Токио
vs
0
Офсайд