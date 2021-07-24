Николич: «Первый тур без болельщиков — это кошмар»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич дал комментарий после победы над тульским «Арсеналом» в матче первого тура Тинькофф РПЛ.

«Игра без болельщиков? Я уже говорил, что первый тур всегда очень сложный. У нас идет масштабная перестройка. У нас очень много игроков ушло. Первый тур без болельщиков — это кошмар. Надеюсь, что ситуация станет лучше и они вернутся на стадионы. Футбол без болельщиков — это ужасно!» — сказал Николич.

В следующем туре «Локомотив» на выезде сыграет с ЦСКА, а «Арсенал» примет «Рубин».