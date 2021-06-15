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Николич назвал главную задачу «Локомотива»

13:02
Марко Николич. Фото ФК "Локомотив"
Марко Николич. Фото ФК &quot;Локомотив&quot;
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Главный тренер «Локомотива» Марко Николич рассказал, как проходит работа команды на первом сборе в Австрии.

«Главная задача — подготовиться к новому сезону, отработать старые схемы, наработать новые. Сейчас с нами работает очень много молодых игроков, пока по два представителя Польши и России выступают на Евро-2020. Мы им дадим отпуск после такого долгого сезона. Сейчас у нас есть две вакансии для легионеров, очень важно качественно усилить команду. Это будут центральный защитник и опорный полузащитник. И надо это сделать как можно скорее. У нас очень высокие цели на следующий сезон. Очень хочется, чтобы клуб весной играл в еврокубках. И борьба за чемпионство», — цитирует Николич пресс-служба «железнодорожников».

По итогам сезона-2020/21 «Локомотив» занял 3-е место в турнирной таблице. На первом сборе «Локомотив» планирует сыграть товарищеские матчи с «Жилиной» (23 июня) и «Олимпией» из Любляны (26 июня). Игры состоятся в городе Филлах.

Дополнительная информация:

https://www.fclm.ru/ru/publications/news/24254

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