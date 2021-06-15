Семак рассказал о начале тренировочных сборов «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о старте летних тренировочных сборов.

«Мне кажется, что пауза хорошая, но, к сожалению, не для всех, и в этом главная проблема и сложность в подготовке. Даже не имеем представления, когда мы сможем собрать всю команду, даже набрать футболистов на один состав. Это влияет на нашу подготовку. На сегодняшний день в нашем распоряжении только восемь полевых игроков. «Зенит-2» сегодня играет и заканчивает чемпионат для себя; потом, не дав возможности отдохнуть ребятам, мы привлечем какое-то количество игроков к тренировкам. По поводу вторых сборов посмотрим, кого сможем взять. Это будет зависеть от выступления наших сборников», — сообщает пресс-служба «Зенита».

«Зенит» стал чемпионом России по итогам сезона-2020/21. 3 июля петербуржцы сыграют с немецким «Шальке-04»