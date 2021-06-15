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В «Спартаке» отреагировали на информацию об интересе французского «Ренна» к Жиго

11:44
Самюэль Жиго. Фото ФК «Спартак»
Самюэль Жиго. Фото ФК «Спартак»
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Глава департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию том, что «Ренн» предложил за защитника красно-белых Самуэля Жиго 11 миллионов евро.

«Предложений не поступало. Жиго ключевой игрок, которого клуб намерен сохранить в своем составе» — сказал Фетисов «СЭ».

Ранее издание But! Football Club сообщало, что 27-летний футболист попал в сферу интересов «Ренна».

Французские журналисты утверждают, что «Ренн» выберет кандидатуру Жиго в том случае, если не получится приобрести у «Ленса» защитника Лоика Баде. При этом игрока московского клуба оценивают в 11 миллионов евро.

Жиго выступает за «Спартак» с 2018 года. В минувшем сезоне французский футболист алжирского происхождения провел за красно-белых 27 матчей и забил три гола.

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