Николай Рассказов: «Спартаку» обязательно нужно взять реванш у «Тамбова»

Защитник «Спартака» Николай Рассказов поделился ожиданиями от матча 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Тамбова». Встреча пройдет 4 июля и начнется в 18:30 мск.

— Думаю, «Тамбов» будет действовать почти так же закрыто, как «Уфа», — приводит слова Рассказова официальный сайт клуба. — Тем более что мы играем дома. В первом круге уступили («Спартак» уступил 0:2, — прим. «СЭ»), поэтому обязательно нужно взять реванш. Ожидаю тяжелого матча. Надеюсь, удастся забить в первом тайме. Тренер еще расскажет нам о сильных и слабых сторонах соперника, как действовать.

Главное — помнить, что против «Спартака» всегда играют с особенным желанием. Обратного примера я в своей карьере не встречал, начиная с Академии: когда мы ездили на всероссийские соревнования, то чувствовали, как нас ненавидят. «Спартак» для всех — как красная тряпка для быка.