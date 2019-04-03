Николай Наумов: "Зенит" в чемпионате свое не упустит. Второе место будет за "Локо"

Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов считает, то "Зенит" удержит первое место по итогам чемпионата России, а железнодорожники станут вторыми. На данный момент петербуржцы лидируют с 44 очками, на 6 очков опережая идущий вторым "Локо". Пять команд, со второго по пятое место, находятся в интервале в 2 очка.

– "Зенит" уже не достать?

– К игре с "Зенитом" "Локо" подойдет во всеоружии. Нас ждет интересный, красивый матч. Он закончится либо ничьей, либо минимальной победой подопечных Семина.

– Вот как?

– Да. В случае ничьей уже можно будет говорить о том, что питерцы не упустят золота.

– А если "Локо" победит?

– Интересный расклад. Все будет близко. И все-таки "Зенит" останется главным претендентом на чемпионство. У питерцев не такой уж сложный календарь в концовке, они свое не упустят. А вот второе место будет за "Локо". (Виталий Айрапетов)

Полностью интервью Наумова