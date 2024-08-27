Наумов: «Боюсь, «Локо» не станет даже вторым»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в интервью «СЭ» поделился мнением о лидерстве команды Михаила Галактионова после шести туров РПЛ.

— Лукавить не стану, не ожидал, что молодежь так быстро включится в игру, что Галактионов наладит связи между футболистами, — говорит Наумов. — Ведь они играют так, как будто вместе находятся в одной команде много-много лет. Это похвально. Мне нравится, как сейчас выглядит «Локо». Матч с «Ростовом» показал, что команда прибавляет, продолжает прогрессировать. Игра с каждым разом получается более цельной, каждый знает свой маневр.

— Но надолго ли хватит команду Галактионова?

— Конечно, беспокоит короткая скамейка. К сожалению, она не позволит «Локомотиву» долго лидировать. Я даже сомневаюсь, что железнодорожники займут в итоге второе место. С такой обоймой непросто выдержать напряжение на всей длинной дистанции чемпионата. А молодым свойственны перепады. А вот если клуб сохранит костяк, состав, то в следующем сезоне уже можно будет замахиваться на самые высокие места. На второе или даже на титул.

— Греет душу, что в старте «Локо» выходит 10 россиян?

— А это говорит о работе школы клуба и грамотной селекции. В целом «Локо» всегда славился своими воспитанниками. Вы же видели расширенный список сборной России. Девять представителей железнодорожников! А из «Зенита» позвали пятерых.

«Локомотив» в 6 матчах набрал 15 очков и занимает первое место в турнирной таблице. На второй строчке находится «Зенит» с 14 баллами.