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Сегодня, 08:00

Наумов: «Боюсь, «Локо» не станет даже вторым»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в интервью «СЭ» поделился мнением о лидерстве команды Михаила Галактионова после шести туров РПЛ.

— Лукавить не стану, не ожидал, что молодежь так быстро включится в игру, что Галактионов наладит связи между футболистами, — говорит Наумов. —  Ведь они играют так, как будто вместе находятся в одной команде много-много лет. Это похвально. Мне нравится, как сейчас выглядит «Локо». Матч с «Ростовом» показал, что команда прибавляет, продолжает прогрессировать. Игра с каждым разом получается более цельной, каждый знает свой маневр.

— Но надолго ли хватит команду Галактионова?

— Конечно, беспокоит короткая скамейка. К сожалению, она не позволит «Локомотиву» долго лидировать. Я даже сомневаюсь, что железнодорожники займут в итоге второе место. С такой обоймой непросто выдержать напряжение на всей длинной дистанции чемпионата. А молодым свойственны перепады. А вот если клуб сохранит костяк, состав, то в следующем сезоне уже можно будет замахиваться на самые высокие места. На второе или даже на титул.

— Греет душу, что в старте «Локо» выходит 10 россиян?

— А это говорит о работе школы клуба и грамотной селекции. В целом «Локо» всегда славился своими воспитанниками. Вы же видели расширенный список сборной России. Девять представителей железнодорожников! А из «Зенита» позвали пятерых.

Алексей Батраков. «Не перехвалите Батракова! Пиняева тоже называли звездой». Как долго продлится лидерство «Локомотива»?

«Локомотив» в 6 матчах набрал 15 очков и занимает первое место в турнирной таблице. На второй строчке находится «Зенит» с 14 баллами.

РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Николай Наумов
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Локомотив 6 5 0 1 15-7 15
2
 Зенит 6 4 2 0 15-1 14
3
 Краснодар 6 3 3 0 6-3 12
4
 Динамо 6 4 0 2 9-4 12
5
 Спартак 6 3 2 1 9-3 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-4 10
7
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
8
 Ростов 6 2 2 2 9-12 8
9
 Кр. Советов 6 2 0 4 6-12 6
10
 Пари НН 6 2 0 4 6-12 6
11
 Химки 6 1 3 2 9-11 6
12
 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
13
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
14
 Акрон 6 1 1 4 7-13 4
15
 Факел 6 1 1 4 2-10 4
16
 Ахмат 6 0 4 2 4-10 4
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31.08 15:00
Химки – ЦСКА
 - : -
31.08 17:30
Пари НН – Зенит
 - : -
31.08 19:45
Спартак – Рубин
 - : -
31.08 20:00
Ахмат – Акрон
 - : -
1.09 15:00
Оренбург – Динамо
 - : -
1.09 17:30
Кр. Советов – Динамо Мх
 - : -
1.09 19:45
Локомотив – Краснодар
 - : -
1.09 20:00
Ростов – Факел
 - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 5
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 4
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 5
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 4 1 1
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 6 1 1
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