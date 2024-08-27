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Судейство

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Семин — о матче «Динамо»: «Карасев в решающий момент не назначил пенальти, который мог все перевернуть»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о неназначенном пенальти в матче 6-го тура РПЛ между «Динамо» и «Краснодаром» (0:1).

«Команды показали высокий уровень. Динамовцам только не хватило реализации: иметь столько моментов и ни один из них не забить — на это нужно обратить внимание. Конечно, разочаровали решения арбитра. На мой взгляд, на Лаксальте был 100-процентный пенальти. Карасев, по крайней мере, должен был посмотреть видеоповтор. Это решение сильно разочаровало, потому что «Динамо» потеряло свои очки.

«Динамо» на правильном пути, игроки хорошо готовы, сейчас все вернутся в строй, и команда должна побороться за чемпионское звание. Команда играет в современный футбол и ни в чем не уступает «Зениту». Мне кажется, она стала сильнее по сравнению с прошлым сезоном. Приобрели хорошего вратаря — Лунев прекрасно играет ногами и участвует в комбинационном футболе. Жаль, что он получил травму. Кордоба — такой игрок, который всегда идет до последнего, вряд ли он специально так жестко сыграл. Наверное, желтую карточку тут арбитр обязан был дать, учитывая, что Лунева заменили. Но главное — это то, что Карасев не назначил пенальти в решающий момент, который мог все перевернуть», — приводит слова Семина «РБ Спорт».

«Краснодар» набрал 12 очков в 6 матчах и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» с таким же количеством баллов находится на четвертой строчке.

Источник: РБ Спорт
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Краснодар
Сергей Карасев (судья)
Юрий Семин
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 Зенит 6 4 2 0 15-1 14
3
 Краснодар 6 3 3 0 6-3 12
4
 Динамо 6 4 0 2 9-4 12
5
 Спартак 6 3 2 1 9-3 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-4 10
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