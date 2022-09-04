Симонян верит в победу «Спартака» в матче с «Зенитом»
Легендарный футболист «Спартака» Никита Симонян пожелал удачи красно-белым перед матчем 8-го тура РПЛ против «Зенита».
«Никогда не даю прогнозов на матчи. Верю в наших ребят, желаю им удачи сегодня. Вперед «Спартак»! Победа будет только за нами, верим в этом искренне!» — сказал Симонян
Матч «Спартак» — «Зенит» пройдет 4 сентября на стадионе «Открытие банк Арена» и начнется в 20.00 (мск). Петербуржцы с 17 очками лидируют в турнирной таблице, красно-белые с 16 очками — на пятой строчке.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|8
|6
|2
|0
|19-3
|20
|
2
|ЦСКА
|8
|5
|2
|1
|17-7
|17
|
3
|Краснодар
|8
|5
|2
|1
|17-9
|17
|
4
|Динамо
|8
|4
|4
|0
|15-7
|16
|
5
|Спартак
|8
|5
|1
|2
|19-7
|16
|
6
|Ростов
|8
|4
|4
|0
|13-9
|16
|
7
|Сочи
|8
|4
|1
|3
|14-14
|13
|
8
|Ахмат
|8
|3
|2
|3
|12-12
|11
|
9
|Локомотив
|8
|2
|3
|3
|13-15
|9
|
10
|Н. Новгород
|8
|2
|3
|3
|13-15
|9
|
11
|Кр. Советов
|8
|2
|3
|3
|9-12
|9
|
12
|Оренбург
|8
|3
|0
|5
|12-18
|9
|
13
|Химки
|8
|2
|1
|5
|10-16
|7
|
14
|Факел
|8
|0
|4
|4
|10-19
|4
|
15
|Торпедо
|8
|0
|1
|7
|4-19
|1
|
16
|Урал
|8
|0
|1
|7
|2-17
|1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|3.09
|13:00
|
Оренбург – Химки
|3 : 1
|3.09
|15:00
|
Н. Новгород – Факел
|3 : 1
|3.09
|18:30
|
Краснодар – Сочи
|2 : 1
|3.09
|20:30
|
Динамо – Урал
|2 : 1
|4.09
|15:00
|
Кр. Советов – ЦСКА
|0 : 1
|4.09
|17:30
|
Локомотив – Ахмат
|1 : 2
|4.09
|20:00
|
Спартак – Зенит
|1 : 2
|5.09
|20:00
|
Торпедо – Ростов
|0 : 1
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|7
|
|
Кристиан Нобоа
Сочи
|6
|П
|
|
Хесус Мануэль Медина
ЦСКА
|4
|
|
Александр Соболев
Спартак
|4
|
|
Михайло Баньяц
Краснодар
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|7
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|2
|1
|1
|
|
Марк Мампасси
Локомотив
|3
|1
|1
Новости