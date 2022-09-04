«Локомотив» — «Ахмат»: Садулаев вывел гостей вперед в меньшинстве

Полузащитник «Ахмата» Лечи Садулаев забил гол в матче 8-го тура РПЛ против «Локомотива». Он вывел гостей вперед во второй тайме — 2:1.

Садулаев получил мяч на линии штрафной, вышел на ударную позиции и при попустительстве защитников нанес точный удар в угол.

Отметим, что к этому моменту на бровке стоял игрок, который и заменил отличившегося Садулаева.