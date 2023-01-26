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Сегодня, 17:25

Баженов: «Пропуск сборов «Спартака» не повлияет на Промеса»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов считает, что пропуск форвардом красно-белых Квинси Промесом двух сборов «Спартака» не скажется на его игровой форме.

26 января появилась информация, что нидерландский футболист может поехать с московской командой на третий сбор в Турции.

«Пропуск сборов на него не повлияет. Все нормально будет. Он сможет подойти к возобновлению чемпионата в хорошей форме. Ну, это мне так кажется. Не думаю, что вся эта история сможет его подкосить. Ну, вообще, не должна бы. Он же профессионал», — приводит слова Баженова «Спорт День за Днем».

В нынешнем сезоне 31-летний форвард провел за «Спартак» 23 матча, забил 17 мячей и отдал семь результативных передач.

Красно-белые занимают 2-е место в турнирной таблице чемпионата России. Москвичи отстают от лидера РПЛ — «Зенита» на 6 очков.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/bazhenov-propusk-sborov-spartaka-ne-povliyaet-na-promesa-
Квинси Промес
Никита Баженов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

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Торпедо М

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