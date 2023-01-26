Баженов: «Пропуск сборов «Спартака» не повлияет на Промеса»

Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов считает, что пропуск форвардом красно-белых Квинси Промесом двух сборов «Спартака» не скажется на его игровой форме.

26 января появилась информация, что нидерландский футболист может поехать с московской командой на третий сбор в Турции.

«Пропуск сборов на него не повлияет. Все нормально будет. Он сможет подойти к возобновлению чемпионата в хорошей форме. Ну, это мне так кажется. Не думаю, что вся эта история сможет его подкосить. Ну, вообще, не должна бы. Он же профессионал», — приводит слова Баженова «Спорт День за Днем».

В нынешнем сезоне 31-летний форвард провел за «Спартак» 23 матча, забил 17 мячей и отдал семь результативных передач.

Красно-белые занимают 2-е место в турнирной таблице чемпионата России. Москвичи отстают от лидера РПЛ — «Зенита» на 6 очков.