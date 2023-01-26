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Сегодня, 18:15

Ловчев считает, что отсутствие Промеса на сборах «Спартака» не скажется на его форме

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев высказался об отсутствии Квинси Промеса на сборах московской команды.

«Отсутствие Промеса на сборах не скажется на его форме критически. Квинси умеет играть в футбол. Он уже везде доказывал, что он хороший футболист, который способен на многое. Да, может придется немного привыкнуть, но это не страшно. Не думаю, что «Спартаку» стоило отстранять Промеса. Его репутация со стороны для нас может показаться страшной и пугающей, но мы можем судить только по заголовкам и новостям, которые часто не освещают всю ситуацию. Поэтому как-то отворачиваться от Промеса не стоит и осуждать его тоже», — приводит слова Ловчева Sport24.

В нынешнем сезоне 31-летний форвард провел за «Спартак» 23 матча, забил 17 мячей и отдал семь результативных передач.

Красно-белые занимают 2-е место в турнирной таблице чемпионата России. Москвичи отстают от лидера РПЛ — «Зенита» на 6 очков.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-01-26-lovchev-otsutstviye-promesa-na-sborakh-ne-skazhetsya-kriticheski-na-yego-forme-on-umeyet-igrat-v-futbol
Евгений Ловчев
Квинси Промес
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
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Олег Дмитриев

Факел

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