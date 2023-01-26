Ловчев считает, что отсутствие Промеса на сборах «Спартака» не скажется на его форме
Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев высказался об отсутствии Квинси Промеса на сборах московской команды.
«Отсутствие Промеса на сборах не скажется на его форме критически. Квинси умеет играть в футбол. Он уже везде доказывал, что он хороший футболист, который способен на многое. Да, может придется немного привыкнуть, но это не страшно. Не думаю, что «Спартаку» стоило отстранять Промеса. Его репутация со стороны для нас может показаться страшной и пугающей, но мы можем судить только по заголовкам и новостям, которые часто не освещают всю ситуацию. Поэтому как-то отворачиваться от Промеса не стоит и осуждать его тоже», — приводит слова Ловчева Sport24.
В нынешнем сезоне 31-летний форвард провел за «Спартак» 23 матча, забил 17 мячей и отдал семь результативных передач.
Красно-белые занимают 2-е место в турнирной таблице чемпионата России. Москвичи отстают от лидера РПЛ — «Зенита» на 6 очков.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2