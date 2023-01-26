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Сегодня, 16:04

Промес может поехать на третий сбор «Спартака»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Нападающий «Спартака» Квинси Промес может поехать на третий сбор команды в Турции, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, несмотря на то что футболист пропустил первый сбор команды в ОАЭ и второй в Эмиратах, он может поехать на третий сбор команды в Турции, преодолев личные обстоятельства.

В нынешнем сезоне 31-летний нидерландец провел за «Спартак» 23 матча, забил 17 мячей и отдал семь результативных передач.

13 января пресс-служба красно-белых сообщила, что руководство клуба разрешило футболисту тренироваться по индивидуальному графику в связи с личными обстоятельствами.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/u-promesa-est-shans-poehat-na-tretij-zimnij-sbor-spartaka/
Квинси Промес
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
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Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
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4.03 16:30
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 - : -
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Ростов – Локомотив
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

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Спартак

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Краснодар

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