Промес может поехать на третий сбор «Спартака»

Нападающий «Спартака» Квинси Промес может поехать на третий сбор команды в Турции, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, несмотря на то что футболист пропустил первый сбор команды в ОАЭ и второй в Эмиратах, он может поехать на третий сбор команды в Турции, преодолев личные обстоятельства.

В нынешнем сезоне 31-летний нидерландец провел за «Спартак» 23 матча, забил 17 мячей и отдал семь результативных передач.

13 января пресс-служба красно-белых сообщила, что руководство клуба разрешило футболисту тренироваться по индивидуальному графику в связи с личными обстоятельствами.