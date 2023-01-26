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Камоцци: «Сперцян — прекрасный полузащитник, он способен заиграть в Европе»

Камоцци считает, что полузащитник «Краснодара» Сперцян способен заиграть в Европе
Ана Горшкова
Корреспондент
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Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказался о потенциальном трансфере полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в европейский чемпионат.

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«Сперцян — прекрасный полузащитник бокс-ту-бокс. Он проделывает огромный объем работы. Очень креативный игрок, забивает голы, отдает передачи. У него есть качество. Думаю, он способен заиграть в Европе», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

Сперцян является воспитанником «Краснодара». Он дебютировал за основной состав команды в 2021 году. Его контракт рассчитан до лета 2026 года.

В текущем сезоне 22-летний армянин сыграл за «Краснодар» 21 матч во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 6 результативных передач.

Источник: РБ Спорт
Эдуард Сперцян
ФК Краснодар
ФК ПСВ
Франко Камоцци
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
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Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
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Спартак

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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Александр Соболев

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Спартак

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Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
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Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
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