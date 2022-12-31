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Сегодня, 13:04

Баженов назвал Пиняева гланавым открытием года в РПЛ

Иван Шитик
Корреспондент
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Менеджер «Спартака» по игрокам в аренде Никита Баженов назвал футболиста, который стал открытием года в РПЛ.

«Если не брать молодежь «Спартака», то однозначно это Пиняев. Думаю, что он самый яркий молодой игрок 2022 года в РПЛ. На протяжении всего сезона он показывал яркую игру.

Посмотрим, как сейчас он будет играть под руководством Галактионова в «Локомотиве». Нельзя забывать, что в этом году он попал в сборную, это дорогого стоит», — сказал Баженов «РБ Спорт».

В сезоне-2022/23 Пиняев провел за «Крылья Советов» 15 матчей, забил 4 мяча и отдал 2 результативные передачи.

28 декабря 18-летний хавбек подписал четырехлетний контракт с «Локомотивом».

Ранее Пиняев неоднократно приезжал на стажировки в «Манчестер Юнайтед».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/nikita-bazhenov-pinyaev-samy-j-yarkij-molodoj-igrok-rpl-v-2022-godu/
Никита Баженов
Сергей Пиняев
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
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Илья Кутепов

Торпедо М

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