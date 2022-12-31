Баженов назвал Пиняева гланавым открытием года в РПЛ

Менеджер «Спартака» по игрокам в аренде Никита Баженов назвал футболиста, который стал открытием года в РПЛ.

«Если не брать молодежь «Спартака», то однозначно это Пиняев. Думаю, что он самый яркий молодой игрок 2022 года в РПЛ. На протяжении всего сезона он показывал яркую игру.

Посмотрим, как сейчас он будет играть под руководством Галактионова в «Локомотиве». Нельзя забывать, что в этом году он попал в сборную, это дорогого стоит», — сказал Баженов «РБ Спорт».

В сезоне-2022/23 Пиняев провел за «Крылья Советов» 15 матчей, забил 4 мяча и отдал 2 результативные передачи.

28 декабря 18-летний хавбек подписал четырехлетний контракт с «Локомотивом».

Ранее Пиняев неоднократно приезжал на стажировки в «Манчестер Юнайтед».