Сербский тренер Ивич и «Краснодар» близки к подписанию контракта

Серб Владимир Ивич близок к назначению на пост главного тренера «Краснодара», сообщает «РБ Спорт». Стороны находятся на заключительной стадии переговоров и в ближайшее время подпишут контракт.

По данным источника, соглашение будет рассчитано на два года с опцией продления еще на год.

Ранее 45-летний специалист работал в ПАОК, «Маккаби» из Тель-Авива и «Уотфорде».

«Краснодар» после 17 туров набрал 25 очков и расположился на 8-м месте в турнирной таблице РПЛ.