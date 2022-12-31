Сербский тренер Ивич и «Краснодар» близки к подписанию контракта
Серб Владимир Ивич близок к назначению на пост главного тренера «Краснодара», сообщает «РБ Спорт». Стороны находятся на заключительной стадии переговоров и в ближайшее время подпишут контракт.
По данным источника, соглашение будет рассчитано на два года с опцией продления еще на год.
Ранее 45-летний специалист работал в ПАОК, «Маккаби» из Тель-Авива и «Уотфорде».
«Краснодар» после 17 туров набрал 25 очков и расположился на 8-м месте в турнирной таблице РПЛ.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
Результаты / календарь
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
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30 тур
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
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