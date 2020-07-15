Вратарь «Зенита» Александр Васютин поделился впечатлениями от дебюта в Тинькофф РПЛ в матче 29-го тура против «Оренбурга» (4:1).

— Приятно дебютировать, приятно, что команда выигрывает — это самое главное, — приводит слова Васютина официальный сайт клуба. - Никакого волнения не было. У нас отличный коллектив, все поддерживают. Поэтому был как будто обычный день.

— Расскажите про пропущенный гол.

— Пошла подача, в мяч сыграл Ярослав Ракицкий, от него тот попал в нападающего — и залетел в дальний угол.

— При розыгрышах мяча вы выходили далеко за пределы штрафной. Вам так удобнее руководить защитниками?

— Я не стремлюсь играть так специально, просто если игровой эпизод к этому располагает, то почему нет.

— Вы так трогательно принесли попить воды Юрию Жиркову после второго мяча «Зенита».

— Все праздновали гол, он один стоял и скучал в центре поля — я подумал, что он хочет пить!

— Сегодня, наверное, вся семья поддерживала вас на трибунах?

— Нет, никого не было, все болели перед телевизором. Отдельно хочу передать привет бабушке! Бабушка отвела меня на футбол, я уверен, что она точно смотрела эту игру. Бабуля, привет, я тебя очень люблю! Спасибо тебе большое.

— Перчатки с этого матча ждет какая-то особенная судьба?

— Думаю, они будут готовиться к следующему матчу. Как и любые перчатки.