«Никакого волнения не было, как будто обычный день». Васютин — о дебюте в РПЛ
Вратарь «Зенита» Александр Васютин поделился впечатлениями от дебюта в Тинькофф РПЛ в матче 29-го тура против «Оренбурга» (4:1).
— Приятно дебютировать, приятно, что команда выигрывает — это самое главное, — приводит слова Васютина официальный сайт клуба. - Никакого волнения не было. У нас отличный коллектив, все поддерживают. Поэтому был как будто обычный день.
— Расскажите про пропущенный гол.
— Пошла подача, в мяч сыграл Ярослав Ракицкий, от него тот попал в нападающего — и залетел в дальний угол.
— При розыгрышах мяча вы выходили далеко за пределы штрафной. Вам так удобнее руководить защитниками?
— Я не стремлюсь играть так специально, просто если игровой эпизод к этому располагает, то почему нет.
— Вы так трогательно принесли попить воды Юрию Жиркову после второго мяча «Зенита».
— Все праздновали гол, он один стоял и скучал в центре поля — я подумал, что он хочет пить!
— Сегодня, наверное, вся семья поддерживала вас на трибунах?
— Нет, никого не было, все болели перед телевизором. Отдельно хочу передать привет бабушке! Бабушка отвела меня на футбол, я уверен, что она точно смотрела эту игру. Бабуля, привет, я тебя очень люблю! Спасибо тебе большое.
— Перчатки с этого матча ждет какая-то особенная судьба?
— Думаю, они будут готовиться к следующему матчу. Как и любые перчатки.
Дополнительная информация:
https://fc-zenit.ru/news/2020-07-15-aleksandr-vasyutin-khochu-peredat-privet-svoey-babushke-ona-otvela-menya-na-futbol.htm