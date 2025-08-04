Футбол
4 августа, 18:08

Нидерландский фонд намерен подать в суд на ФИФА из-за трансферных правил

Руслан Минаев

Нидерландская ассоциация Justice for Players до конца года собирается подать иск против Международной федерации футбола (ФИФА) из-за правил осуществления трансферов, сообщает портал NOS.

Эксперты отмечают, что более 100 тысяч футболистов могут потребовать от ФИФА компенсации на общую сумму более 1 миллиарда евро.

В октябре 2024-го суд ЕС признал некоторые трансферные правила ФИФА противоречащими закону. Решение было принято после жалобы хавбека Лассана Диарра.

В 2014 году Диарра покинул «Локомотив» через год после окончания 4-летнего контракта. После этого клуб обратился в Палату по разрешению споров ФИФА, утверждая, что он нарушил правила, расторгнув контракт после того, как решил уйти без уважительной причины из-за сокращения заработной платы.

Позже француз получил предложение присоединиться к бельгийскому клубу «Шарлеруа», но клуб отклонил его после того, как ФИФА отказалась подписать международный трансферный сертификат, что помешало зарегистрировать игрока в бельгийской федерации. В 2015 году ФИФА обязала Диарра выплатить «Локомотиву» 10 миллионов евро в качестве компенсации ущерба, что побудило спорстмена подать иск против организации и Бельгийской футбольной ассоциации о возмещении ущерба в местный суд.

Лассана Диарра
ФК Локомотив (Москва)
ФИФА
