Суд ЕС признал некоторые трансферные правила ФИФА противоречащими закону. Это связано с «Локомотивом»
Высший суд Евросоюза заявил, что некоторые правила ФИФА в отношении трансферов игроков противоречат законам ЕС. Об этом сообщает Reuters.
В Регламенте ФИФА о статусе и трансфере игроков говорится, что игрок, который расторгает контракт до истечения срока его действия «без уважительной причины», обязан выплатить компенсацию клубу, а в случае перехода игрока в новый клуб он также будет нести солидарную ответственность по выплате.
Суд заявил, что эти требования являются незаконными при вынесении решения по делу экс-игрока московского «Локомотива» Лассаны Диарра. Это может заставить ФИФА пересмотреть свои правила трансферов.
«Рассматриваемые правила таковы, что они препятствуют свободному перемещению профессиональных футболистов, желающих развивать свою деятельность, переходя на работу в новый клуб. Эти правила налагают значительные правовые риски, непредсказуемые и потенциально очень высокие финансовые риски, а также серьезные спортивные риски на игроков и клубы, желающие их нанять, что в совокупности может помешать международным трансферам этих игроков», — заявили в организации.
В 2014 году Диарра покинул «Локомотив» через год после окончания 4-летнего контракта. После этого клуб обратился в Палату по разрешению споров ФИФА, утверждая, что он нарушил правила, расторгнув контракт после того, как решил уйти без уважительной причины из-за сокращения заработной платы.
Позже француз получил предложение присоединиться к бельгийскому клубу «Шарлеруа», но клуб отклонил его после того, как ФИФА отказалась подписать международный трансферный сертификат, что помешало зарегистрировать игрока в бельгийской федерации. В 2015 году ФИФА обязала Диарра выплатить «Локомотиву» 10 миллионов евро в качестве компенсации ущерба, что побудило спорстмена подать иск против организации и Бельгийской футбольной ассоциации о возмещении ущерба в местный суд.
Решение суда ЕС может также побудить других игроков, также пострадавших от правил ФИФА, потребовать возмещения ущерба.
Диарра выступал за железнодорожников с 2013 по 2014 год. Также полузащитник известен по игре за «Анжи», «Челси», лондонский «Арсенал», мадридский «Реал», «Марсель» и «ПСЖ».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|10
|7
|3
|0
|18-5
|24
|
2
|Локомотив
|10
|8
|0
|2
|25-14
|24
|
3
|Зенит
|10
|7
|2
|1
|22-4
|23
|
4
|Динамо
|10
|6
|2
|2
|18-10
|20
|
5
|ЦСКА
|10
|5
|2
|3
|19-6
|17
|
6
|Спартак
|10
|4
|4
|2
|14-9
|16
|
7
|Рубин
|10
|3
|3
|4
|12-15
|12
|
8
|Ростов
|10
|3
|3
|4
|13-17
|12
|
9
|Акрон
|10
|3
|2
|5
|14-18
|11
|
10
|Кр. Советов
|10
|3
|2
|5
|9-14
|11
|
11
|Пари НН
|10
|3
|1
|6
|9-19
|10
|
12
|Динамо Мх
|10
|2
|4
|4
|4-8
|10
|
13
|Химки
|10
|1
|5
|4
|9-16
|8
|
14
|Оренбург
|10
|1
|4
|5
|12-19
|7
|
15
|Факел
|10
|1
|3
|6
|4-17
|6
|
16
|Ахмат
|10
|0
|6
|4
|7-18
|6
|5.10
|14:00
|
Акрон – Пари НН
|- : -
|5.10
|16:30
|
Зенит – Оренбург
|- : -
|5.10
|19:00
|
Спартак – Ростов
|- : -
|5.10
|19:00
|
Рубин – Ахмат
|- : -
|6.10
|14:00
|
Факел – Динамо Мх
|- : -
|6.10
|16:30
|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|6.10
|19:00
|
Краснодар – Химки
|- : -
|6.10
|19:00
|
Динамо – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|
|
Бителло
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|7
|1
|2
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|8
|1
|1