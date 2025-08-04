Во «Фламенго» назвали фейком информацию об интересе ЦСКА к форварду Гонсалвесу

Директор по коммуникациям «Фламенго» Родриго Пайва заявил, что клуб не получал предложения от ЦСКА о трансфере нападающего Матеуса Гонсалвеса. Ранее об этом сообщал Bastidores CRF.

«На сегодняшний день мы не получали никаких предложений от ЦСКА по Гонсалвесу, поэтому и об обсуждении сумм речи и быть не может. Эта информация — фейк», — цитирует Пайву Sport24.

В сезоне-2025 Гонсалвес в 17 матчах забил 5 голов и сделал 1 результативную передачу. Он играет за «Фламенго» с 1 января 2023 года. Его контракт действует до 31 декабря 2027 года. Transfermarkt оценивает стоимость 19-летнего игрока в 5 миллионов евро.

