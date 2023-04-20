Нгамале считает попадание в тройку целью «Динамо» в чемпионате

Нападающий «Динамо» Муми Нгамале в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о целях команды в текущем сезоне.

«Руководство считает, что в этом сезоне цель — зацепиться за медали? Я согласен. Мы всегда хотим играть успешно. Хотим быть на самой высокой позиции!» — сказал Нгамале «СЭ».

После 23 туров чемпионата России-2022/23 «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице с 39 очками. Бело-голубые отстают от идущего третьим «Спартака» на 6 очков.