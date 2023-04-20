«Локомотив» близок к продлению контракта с Бариновым

По информации «СЭ», «Локомотив» близок к продлению контракта с полузащитником Дмитрием Бариновым.

Срок нового соглашения — 3 года.

Баринов — воспитанник «Локомотива». В сезоне-2022/23 хавбек забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи в 28 матчах за команду во всех турнирах.

Нынешний контракт 26-летнего россиянина с железнодорожниками действует до конца июня 2024 года.